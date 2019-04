"Estado da União": Turquia, Itália e pedalar até ao Parlamento Europeu

Tamanho do texto

O Brexit voltou a marcar a semana, em Bruxelas, com os líderes europeus a chegarem a acordo para uma nova extensão do prazo de saída do Reino Unido da União Europeia até 31 de outubro.

Uma situação que parece ser exatamente a oposta ao do relacionamento da Turquia com a União Europeia. Durante anos e anos, Ancara tentou tornar-se membro da UE, algo que nunca se concretizou.

A repressão do governo turco após o golpe falhado em 2016 levou à demissão de centenas de milhares de professores, juízes, soldados, jornalistas e muitos acabaram presos.

No "Estado da União", programa que passa em revista a atualidade europeia da semana, conversámos com um músico turco que fez do abuso e da violação dos Direitos Humanos a peça central da sua arte.

Destaques da agenda da próxima semana: