"Estado da União": Entrevista a Ska Keller e campanha a favor do gasóleo

Tamanho do texto

À medida que a data das eleições se aproxima, a agenda dos candidatos ao Parlamento Europeu vai ficando cada vez mais preenchida. Esta semana, a principal candidata dos Verdes à Presidência da Comissão Europeia, Ska Keller, foi entrevistada na Euronews e revelou as suas prioridades políticas.

"A questão climática está ligada à questão social. São os pobres que mais sofrem com as alterações climáticas quando na verdade produzem muito menos emissões de CO2 do que os mais ricos".

A incerteza quanto aos resultados eleitorais, nomeadamente em relação ao crescimento da extrema-direita, levou-nos a falar com o filósofo e historiador holandês, Luuk van Middelaar, ex-conselheiro do primeiro presidente do Conselho Europeu, o belga Herman van Rompuy.

Falamos ainda sobre a campanha que o partido de extrema-direita alemão AfD está a fazer em defesa do gasóleo. Considera que, se os carros a gasóleo deixarem de ser fabricados, isso vai custar muitos empregos à indústria alemã e que os mais pobres serão os mais afetados.

Destaques da agenda da próxima semana:

Na quarta-feira, o príncipe herdeiro Naruhito torna-se imperador do Japão. Assume o trono depois do seu pai, o imperador Akihito, abdicar na véspera.

Na quinta-feira, o nacionalista italiano Matteo Salvini viaja para Budapeste para se encontrar com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Também na quinta-feira, está marcada a audiência de Julian Assange, em Londres, no contexto do pedido de extradição feito pelos Estados Unidos.