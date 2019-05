Tiblisi impõe-se no circuito da moda. A capital da Geórgia transforma-se num grande centro da indústria e a casa de designers que se estabelecem no mercado.

Como Anouki Areshidze que apresentou a última coleção no aeroporto internacional de Tbilisi e é uma das estilistas mais bem sucedidas do país.

Ani Datukishvili usa tecidos e padrões exclusivos, misturados com bordados e pormenores feitos à mão: "A inspiração para esta coleção foi o design de interiores georgiano do século XX. Foi, basicamente, uma mistura da arquitetura do século XX com os estilos modernos."

George Keburia é outro dos nomes de destaque. Aos 29 anos que já recebeu vários prémios. Nesta coleção, sublinha as técnicas de alfaiataria masculina, com acabamentos femininos.

Esta é a coleção pronto-a-vestir da Lalo - uma marca fundada pelas irmãs gémeas Lalo e Nina Dolidze em 2012. Recorre a técnicas tradicionais de tricô que refletem as influências da Geórgia. Basicamente, 80% desta coleção é feita à mão, com lã de merino. O lema da etiqueta é tricotar em vez de costurar.

Bessarion é outro estilista georgiano que se estabeleceu na Rússia; fundou a própria marca há 10 anos e cria coordenados para várias estrelas de Moscovo. "Hoje, uma mulher pode ser forte, mas apesar disso a fantasia dá-nos a possibilidade de lhe dar um visual feminino. Apostámos nos detalhes para dar uma aparência feminina, para que todos percebam que este visual é para uma mulher."

Bessarion teve honras de encerramento da Semana da Moda em Tibilisi.