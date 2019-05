Partido de Nigel Farage lidera sondagens para europeias

O ministro da Educação britânico acredita que o partido conservador vai ser castigado nas eleições europeias.

As sondagens indicam que o Partido Brexit, liderado pelo eurocético Nigel Farage, reúne 34% das intenções de voto:mais do que os Conservadores e os Trabalhistas juntos.

Para Damian Hinds, as eleições do final do mês vão ser duras para o governo de Londres e vão representar uma espécie de segundo referendo sobre a saída da União Europeia.

Segundo o estudo de opinião divulgado este domingo pelo The Observer, o partido de Farage está em segundo lugar, com 21% das intenções de voto. Em terceiro estão os Liberais-Democratas, com 12% e só depois os Conservadores de Theresa May, com 11%.

As eleições para eleger os 73 deputados ao Parlamento Europeu estão marcadas para 23 de Maio.