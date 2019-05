"Breves de Bruxelas: Perfil do CRE e sondagens eleitorais

Tamanho do texto

O político checo Jan Zahradil é o candidato a presidente da Comissão Europeia pelo grupo Conservadores e Reformistas Europeus (CRE), a terceira maior bancada no Parlamento Europeu.

Um grupo que está em risco de perder muitos dos 71 assentos devido ao Brexit, já que 19 dos seus eurodeputados pertencem ao Partido Conservador britânico.

Uma análise sobre as propostas e os protagonistas desta família política europeia está em destaque na abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade europeia diária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: