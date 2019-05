França: 34 partidos concorrem às europeias

O partido de centro do presidente francês Emmanuel Macron, La Republique En Marche, continua tecnicamente empatado com o partido de extrema-direita de Marine Le Pen, União Nacional, com 22 por cento, cada, nas intenções de voto para as eleições europeias.

A campanha oficial em França começou esta segunda-feira, com os debates televisivos a ocuparem uma grande fatia da propaganda política.

O país regista um número recorde de partidos no boletim de votos, com os franceses poderem escolher entre 34 formações políticas.