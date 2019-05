Movimento "Verde" na Alemanha para as Eleições Europeias

Segundo as sondagens de opinião, o Partido Verde será o grande vencedor das eleições europeias, na Alemanha. Prevê-se que ultrapasse os social-democratas, para se tornar no segundo maior partido do país. No estado de Baden-Württemberg já conta com mais de 30% das intenções de voto e o governo deste estado é liderado por uma coligação entre os verdes e os democratas cristãos.

Este movimento verde é relativamente novo, mas a cidade de Tübingen, em Baden-Württemberg, é governada pelos Verdes há mais de dez anos. Só nos últimos meses a cidade aprovou a regulamentação para que todos os novos edifícios sejam equipados com painéis solares.

Fala-se também de um imposto sobre os produtos "take away", para evitar o uso de embalagens descartáveis. E, de maneira geral, "Os Verdes" parecem dispostos a trabalhar lado a lado com a comunidade empresarial.

“Precisamos de recursos para o que apelidamos de Novo Acordo Verde. Não podemos fazer isto sozinhos. E, claro, que as empresas sabem que não se pode gerir um negócio sem ter em conta o mundo, explica o líder do partido "Os Verdes" em Tübingen.

“Esta zona costumava estar sob o domínio dos democratas cristãos, mas está a ficar cada vez mais verde. Se o Partido Verde da Alemanha se sair bem durante as eleições europeias será, em grande parte, devido aos votos aqui no sudoeste do país", conclui o correspondente da euronews, Jona Kallgren.