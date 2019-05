Barcelona e Lyon jogam final na Hungria

Tamanho do texto

O equilíbrio de forças pode parecer difícil mas uma final é sempre uma final. Olympique Lyonnais, tricampeão em título, e FC Barcelona jogam a final da Liga dos Campeões de futebol feminino, sábado, em Budapeste.

"Cada vez mais, estamos sob a mira. Todos querem ganhar-nos, todos querem eliminar-nos. O que eu gosto é que os anos passam e nunca estamos satisfeitas," afirmou a capitã do Olympique Lyonnais, Wendie Renard

As mulheres de Lyon vão disputar, na Hungria, a oitava final em dez anos, marcados por cinco títulos europeus. O Barça, por sua vez, é o primeiro clube espanhol a atingir este nível da competição.

"O Barcelona é uma equipa que tem muitas jogadoras talentosas. Não sou uma pessoa que grite vitória antes do jogo. Sinto será lindo assistir a esta final porque temos na frente rivais que não estão lá por acaso," considera a atacante do Olympique Lyonnais, Sole Jaimes.

As equipas conhecem-se bem. Tiveram a oportunidade de se defrontar várias vezes, especialmente na época passada, quando se encontraram nos oitavos-de-final. O Olympique Lyonnais venceu as duas partidas, mas os jogos foram sempre renhidos.

"Mesmo que já tenhamos vencido, e mesmo acostumadas a esse tipo de jogo, não há favoritas. Uma final é disputada dentro do retângulo verde. No início do jogo será 50-50," esclareceu Wendie Renar.

Por outras palavras, esta final entre o Olympique Lyonnais e o FC Barcelona deve oferecer uma boa amostra do espetáculo que pode ser a Taça do Mundo Feminina, agendada para o início de Junho em França.