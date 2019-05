Há um ataque ao pilar social na Europa, diz João Lopes (CDU)

Portugal vai eleger 21 eurodeputados, a 26 de maio, para novo mandato no Parlamento Europeu, até 2024. Na bancada da Esquerda Unitária Europeia sentam-se, atualmente, três eurodeputados do PCP. O partido concorre em coligação com os Verdes (CDU), com a primeira candidata ecologista a surgir em quarto lugar na lista.

A correspondente da euronews para Assuntos Europeus, Isabel Marques da Silva, falou com o eurodeputado e candidato do PCP João Pimenta Lopes (em terceiro na lista), via Skype, (VEJA VÍDEO) para a quarta de uma série de entrevistas sobre os desafios que Portugal vai ajudar a enfrentar no esforço de reforma do projeto europeu, indo ao encontro das preocupações dos cidadãos.

A criação de um pacto para o progresso social e emprego é a prioridade para a coligação, que contesta o Pacto de Estabilidade e Crescimento e que tem como moto de campanha "Defender o povo o país", que poderia ser igualmente usado numa campanha da CDU para as eleições legislativas.

As prioridades políticas, a utilização de fundos comunitários, a gestão da migração e das alterações climáticas, o desafio da digitalização da economia e o impacto do Brexit são os temas em destaque na série de entrevistas.