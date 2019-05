Europeias: partidos populistas apostam em vídeos

Por toda a Europa, partidos nacionalistas e da extrema-direita esperam capitalizar no próximo fim-de-semana com a subida do populismo no Velho Continente.

Uma das ferramentas favoritas de campanha com vista às eleições europeias têm sido os vídeos, mais ou menos originais, difundidos através das redes sociais.

Da rivalidade entre flamengos e valões na Bélgica, à franca hostilidade face aos migrantes na Hungria, passando pelas críticas à Comissão e aos líderes europeus na Alemanha e na Holanda, tudo serve para tentar atrair indecisos e promover as mensagens eurocéticas.

Na Grécia, o primeiro-ministro é mesmo ilustrado na figura de um cão, que obedece sem questionar às supostas ordens da potência alemã.