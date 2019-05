"Maupal" passa das ruas para as galerias

Tamanho do texto

Pintou o Papa Francisco como um super-herói perto do Vaticano em 2014 e transformou-se em super artista. O mural foi partilhado pelo departamento de comunicação do Vaticano; tornou-se viral na internet e deu-lhe a possibilidade de conhecer o Papa em pessoa.

Mauro Pallotta, mais conhecido como "Maupal", é um dos artistas de rua mais conhecidos de Itália, mas agora passa das ruas para uma galeria no centro de Roma, com uma exposição "Sem Fronteiras": "se a arte de rua é feita na rua, a mensagem é pública e acessível a todos. Quando o artista decide apresentar a mesma obra de arte numa galeria ou num museu, não acho mal... porque os artistas têm de sobreviver, caso contrário só as pessoas ricas é que podem fazer arte", diz Mauro Pallotta.

O artista já deixou marca em cidades de toda a Europa, com obras satíricas que também retratam o mundo político. Quando estas obras surgem inesperadamente nas ruas de Itália são rapidamente removidas.

"Há algo que não consigo entender: há um tipo de censura em Itália que não existe noutros países europeus. Muitas vezes faço sátira e considero a sátira como algo leve que reflete questões pesadas, mas em Itália a sátira é leve, mas a abater", acrescenta "Maupal".

O trabalho de "Maupal" pode ser visto numa exposição coletiva chamada NO BORDERS - "Sem Fronteiras" - na galeria Piazza di Spagna, em Roma, até 31 de outubro.