Estado da União: as conclusões a retirar das eleições europeias

Cumpridas as eleições europeias de 2019 que conclusões retirar dos resultados. Este o tema principal desta edição de "Estado da União". Abordamos igualmente o processo de escolha do futuro presidente da Comissão Europeia. Por fim, destaque à crise no governo austríaco que levou à queda do Executivo.

Destaques na agenda da próxima semana:

Na segunda-feira, dia 3, Donald Trump dá início a uma visita de três dias ao Reino Unido.

Estão previstos encontros com a família real assim como manifestações na ruas contra a sua presença no país.

Na quarta-feira, dia 5, os eleitores dinamarqueses vão às urnas para escolherem um novo parlamento.

Para o primeiro-ministro, Lars Lokke Rasmussen, o desafio é defender a pequena maioria de que goza no parlamento.

Na quinta-feira, dia 6, estão previstas cerimónias na Normandia para assinalar os 75 anos do desembarque aliado na Segunda Guerra Mundial.

O presidente francês Emmanuel Macron recebe chefes de estado e governo da Europa e Estados Unidos.