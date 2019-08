Ciclista grego tenta volta ao Mundo em bicicleta

Uma voltinha ao mundo? Claro que sim, mas só se for de bicicleta! Foi o que o que fez o ciclista grego Angelos Georgopoulos com 29 anos de idade. Saiu da Grécia há quatro anos em 2015 viajou pela Europa passou pela América e em 2017 chegou ao continente Africano.

A viagem pelo continente Africano começou no Sudão seguiu-se a Etiópia, Quénia, Tanzânia, Malawi, Moçambique, África do Sul, Botswana, Zâmbia e agora em Julho chegou à Angola.

Com esta viagem Angelos pretendia pretendia conhecer o que se passa ao redor do mundo, perceber as diferenças social e as pessoas no geral.

Dos 29 países por onde passou, dois influenciaram a maneira como percorreu o resto da viagem, mudaram a sua noção do tempo e da vida real fora da "bolha ocidental".

A Colômbia que o fez mudar o tempo limite da viagem de um ano para tempo indeterminado, e da República Centro Africana onde viu muita pobreza e viveu situações muito difíceis.

O ciclista confidenciou-nos que passar pela República Centro Africana o fez pensar muito sobre a pobreza e sobretudo sobre a realidade que vive fora do mundo ocidental.

Angelos disse e passo a citá-lo "Eu cresci na Grécia, e pensava que a maneira como eu vivi a minha vida, era a mesma em todo mundo...e é muito diferente saber que há pessoas que vivem de outra forma, e é muito diferente passar por esta realidade, e sentir o que é que significa para alguém não ter nenhuma educação, ou o que significa a vida não valer nada em alguns países..."

Angelos deixa Angola no início de Agosto a caminho da República Democrática do Congo, segue-se Gabão e nos próximos anos vai explorar o continente Asiático.