Peru: relâmpago mata turista e fere outro num trilho de montanha em Cuzco

A tragédia ocorreu perto da fronteira entre as províncias de Cusco e Paruro.
A tragédia ocorreu perto da fronteira entre as províncias de Cusco e Paruro.
Direitos de autor Canva
De Lucia Blasco com AP, Andina
Publicado a
Um turista brasileiro morreu e um cidadão americano ficou ferido depois de terem sido atingidos por um raio numa zona montanhosa da região de Cuzco. A Polícia Nacional do Peru informou que os dois estavam a fazer downhill de bicicleta quando foram atingidos, a uma altitude superior a 4.200 metros.

Um raio atingiu diretamente dois turistas que faziam um percurso de bicicleta de montanha na zona de Occoruro-Chimpahuaylla, na região de Cuzco, confirmou a Polícia Nacional do Peru. O incidente, que ocorreu na quarta-feira, deixou um morto e o outro com ferimentos enquanto pedalavam num cume a mais de 4.200 metros acima do nível do mar.

De acordo com o relatório da polícia, o grupo, composto por dois turistas estrangeiros e um guia peruano, preparava-se para descer quando uma tempestadese formou subitamente no alto da montanha.

A polícia informou que o choque atingiu os dois visitantes e que o guia não sofreu ferimentos graves. O cidadão brasileiro Yuri Botelho Pereira, 36 anos, morreu no local. O seu corpo foi encontrado na vegetação perto do caminho de descida. O americano James Alexander Fernandez, 41 anos, foi encontrado com sinais de ter recebido um choque elétrico e foi levado para o hospital regional de Cuzco para tratamento de emergência.

Os agentes da esquadra da polícia de Yaurisque e o pessoal de salvamento mobilizaram-se para a zona após terem recebido um alerta. De acordo com os meios de comunicação social locais, incluindo a Agencia Peruana de Noticias Andina, do governo peruano, que citou a polícia, a equipa teve de avançar vários quilómetros a pé devido à geografia do terreno e ao facto de não existirem acessos diretos de veículos ao cume onde ocorreu a tragédia. A recuperação do corpo e a transferência do ferido foram efetuadas em condições meteorológicas ainda instáveis.

Zonas de risco

O Centro Regional de Operações de Emergência (COER) de Cuzco confirmou a morte do turista brasileiro e lembrou que as zonas altas dos Andes são especialmente vulneráveis a descargas elétricas durante a estação das chuvas. No seu comunicado, o organismo advertiu que as tempestades nestas regiões podem surgir sem aviso prévio e recomendou que se evitem atividades expostas "a qualquer sinal de trovoada".

Nos últimos anos, as autoridades e os guias turísticos de Cuzco têm insistido em reforçar as recomendações de segurança para os caminhantes e desportistas de aventura, especialmente nos percursos de alta montanha, onde não há abrigo imediato em caso de tempestades. As autoridades locais reiteraram a necessidade de verificar a previsão do tempo antes de se envolver em atividades a grande altitude e de suspender quaisquer excursões em caso de sinais de mudanças bruscas no tempo.

O caso continua a ser investigado pela esquadra da polícia de Yaurisque, onde foram recolhidos os depoimentos do guia e dos agentes que prestaram socorro. As autoridades esperam fornecer mais informações logo que seja conhecido o estado de saúde do cidadão americano ferido.

