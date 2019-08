120 anos de Alfred Hitchcock

Tamanho do texto

Foi há exatamente 120 anos que nasceu o mestre do suspense, Alfred Hitchcock.

Nascido em Londres a 13 de agosto de 1899, assinou 53 longas-metragens e várias séries de televisão. Primeiro no Reino Unido e depois em Hollywood, começou na era do mudo e só parou com "Family Plot - Intriga em Família", em 1976, último filme que realizou antes de morrer, quatro anos depois.

Psico, Vertigo - A mulher que viveu duas vezes, Os Pássaros ou Janela Indiscreta são obras que marcaram a história do cinema. Além do talento, Hitchcock ficou também conhecido por ter um sentido de humor especial, difícil de igualar.