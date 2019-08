CBS e Viacom fundem-se numa só

A rede de televisão CBS e a canadiana Viacom anunciaram um acordo de fusão.

A nova empresa, ViacomCBS Inc, criada a partir destas duas gigantes, vai tornar-se no maior grupo de televisão dos EUA com uma receita de 28 mil milhões de dolares por ano.

Os acionistas da CBS terão 61% e os acionistas da Viacom terão 39%. A fusão irá combinar a rede de televisão CBS, CBS Notícias, redes a canais cabo Showtime como MTV Networks, Nickelodeon e Comedy Central; e ainda os estúdios de cinema da Paramount. Juntos, são responsáveis por mais de 140.000 episódios de TV e 3.600 filmes.

Esta é a terceira tentativa de fusão desde 2016. As negociações anteriores falharam por causa dos confrontos entre executivos sobre qual seria a divisão adequada.

O presidente-executivo da Viacom, Bob Bakish, será o presidente e CEO da empresa combinada. Joe Ianniello, CEO interino da CBS será nomeado presidente e CEO da CBS.

Valores ainda àquem das outras grandes

Receitas anuais de quase 30 mil milhões de dólares não é para todas as empresas, mas, comparando com as rivais, a ViacomCBS Inc ainda está longe de atingir os valores do mercado.

A Netflix Inc teve uma receita de 136 mil milhões de dólares, a Disney Co de 245 mil milhões de dólares, e a proprietária da NBC, Comcast Corp 193 mil milhões de dólares.