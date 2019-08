Giuseppe Conte mandatado para formar novo Governo

Saiu "derrotado" de um Governo em ruínas mas está de regresso para restaurar a confiança num novo executivo. Giuseppe Conte, passou de vencido a vencedor da ofensiva lançada por Matteo Salvini.

O presidente italiano, Sergio Mattarella, encarregou formalmente o primeiro-ministro demissionário de formar Governo, uma coligação entre o Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas.

"A partir desta quinta-feira, começarei as consultas com os grupos parlamentares para logo depois me dedicar a elaborar um programa em conjunto com as forças políticas que apoiaram este novo projeto e às quais gostaria de agradecer", sublinhou, em conferência de imprensa, Giuseppe Conte.

Na manhã desta quinta-feira, Conte deslocou-se ao palácio Quirinale, sede da presidência, no rescaldo das consultas de Sergio Mattarella aos partidos políticos para resolver o impasse político em Itália.

"Temos de regressar em breve ao trabalho para definir uma manobra financeira com enfoque em combater o aumento do IVA e em proteger, ao mesmo tempo, investidores e depositantes. O pacote orçamental também terá de oferecer uma perspetiva sólida de desenvolvimento social", acrescentou Conte.

Nos próximos dias, o primeiro-ministro demissionário deverá submeter à aprovação do Presidente uma lista dos nomes indicados para ministros e obter a confiança das duas câmaras do Parlamento italiano.

De fora fica Matteo Salvini, o líder da Liga. Derrotado, já convocou os apoiantes para um protesto contra o Governo.