RD Congo: ONU pede ajuda europeia para combater Ébola

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, tentou chamar a atenção do mundo para o mais mortal surto de ébola na República Democrática do Congo (RD Congo), durante sua visita, no domingo passado, à província de Kivu do Norte, uma região assolada por conflitos.

São necessários cerca de 400 milhões de euros, nos próximos seis meses, para operações de saúde e de assistência social.

A atual epidemia desta doença altamente infecciosa começou há um ano e já matou mais de 2000 pessoas, dois terços do total de casos registrados (3045, a 2 de setembro).

The #DRC has one of the largest, most complex humanitarian crises in the world. As I return to DRC this weekend with @antonioguterres, I ask our partners to fulfill the promises they made to communities to help control Ebola & strengthen the health system. https://t.co/XmNELoHAcV — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 30, 2019

A ajuda também é necessária para os testes de vacinação em curso e para a formação de pessoal médico, disse um representante da Organização Mundial de Saúde (OMS) convidado pela Comissão de Desenvolvimento do Parlamento Europeu.

"Começamos com 50 vacinadores internacionais e agora temos 450 congoleses que receberam formação. Temos mais de 200 médicos e enfermeiros formados no tratamento do ébola. No cerne desta situação está a fragilidade do sistema de saúde, que tem de ser fortalecido"disse Michael Ryan, diretor-executivo do Programa de Emergências em Saúde da OMS.

"Embora possamos travar este o surto, o vírus vai regressar, além de que a RD Congo enfrenta outros desafios ao nível do sarampo, varicela e outras doenças. Portanto, tratar o ebola e ir embora é inaceitável", acrescentou.

Why is measles making a comeback? Measles is more contagious than Ebola, TB or influenza & misinformation about vaccines is as contagious and dangerous as the diseases it helps to spread.

We know what works and must act now: #VaccinesWork

Learn more👉https://t.co/cTonVhmbIqpic.twitter.com/SZHkfoyHUt — WHO at the EU (@WHOatEU) September 2, 2019

Prevenção e educação

Os especialistas dizem que é vital cooperar mais com as estruturas locais de assistência médica e aumentar as campanhas educacionais, áreas nas quais a União Europeia está disposta a investir.

"Estamos a dialogar para ver como podemos conseguir maior financiamento, nomeadamente envolvendo outras pessoas, incluindo o setor privado e outras fontes de financiamento. Acima de tudo, precisamos também de ganhar a confiança da população, para que se dirija aos centros de saúde e confie nos funcionários qualificados", afirmou Pierrette Herzberger-Fofana, eurodeputada alemã dos verdes que é vice-presidente desta comissão parlamentar.

A ONU também leva acabo operações de prevenção em nove países vizinhos da RD Congo, em particular no Uganda, Ruanda e Burundi.