Preço do metro quadrado em Paris bate recorde

O preço do metro quadrado em Paris nunca foi tão elevado. A média ultrapassou agora a barreira de 10 mil euros, de acordo com o anúncio feito pela Ordem dos Notários da capital francesa.

Mas o valor recorde para Paris está ainda abaixo dos 14 500 euros por metro quadrado de Londres e dos 13 500 euros por metro quadrado de Nova Iorque.

Em dez anos, o preço de aquisição de uma casa em Paris subiu 62,5%.

Em termos de percentagem, em 2018, Portugal registou a maior subida dos preços das casas : 10,3% de acordo com os dados do Eurostat, mais do dobro da média da União Europeia. A Irlanda ficou em segundo lugar, com 10,2%.

Mas nem sempre as cidades mais caras são consideradas os melhores sítios para se viver.

De acordo com o último ranking da The Economist, há apenas duas capitais da União Europeia entre as dez melhores cidades do mundo para se viver.

A Áustria ocupa o primeiro lugar do top pelo segundo ano consecutivo. Copenhaga aparece no nono lugar. Austrália, Canadá e Japão dominam os restantes lugares cimeiros.