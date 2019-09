Business Planet: Quanto plástico é reciclado na Europa?

O Business Planet viajou até à cidade belga de Antuérpia para ver como uma pequena empresa está a tranformar a poluição de plástico num produto de design.

A quantidade de lixo plástico despejado no meio ambiente é uma grande fonte de preocupação. Dos milhões de toneladas que são coletadas na Europa, menos de um terço é reciclado. A empresa com sede na Bélgica ecoBirdy está a tentar mudar estas estatísticas sombrias, ao transformar velhos brinquedos de plástico em móveis de design para crianças, seguros e sustentáveis. Os produtos da empresa, que incluem mesas, cadeiras, candeeiros e recipientes, são 100% reciclados e podem ser facilmente reciclados novamente.

“Queríamos montar um negócio para fazer o bem, com base em valores sociais e ambientais e queríamos criar uma solução para os problemas que o nosso mundo enfrenta na atualidade, além da estética e da funcionalidade”, diz Joris Vanbriel, co-fundador da ecoBirdy.

A ecoBirdy está não apenas a lucrar com uma solução inovadora para um desafio ambiental, mas também é um ótimo exemplo de uma empresa que lidera o esforço da Europa em direção à chamada economia circular. A ideia de que nada precisa de ser desperdiçado.

A empresa também possui um programa escolar onde explica às crianças como a reciclagem de plásticos funciona e por que razão é importante.

O fundador da empresa, Joris Vanbriel, explicou ao Business Planet como tudo surgiu.

Business Planet: Porquê brinquedos?

Joris Vanbriel: "Após a pesquisa, descobrimos que os brinquedos usam plástico de maneira mais intensa do que outros produtos de consumo. E são muito valiosos. Portanto, é absolutamente necessário reciclar brinquedos de plástico porque eles têm uma vida útil curta. Geralmente não são reciclados porque são considerados difíceis de reciclar. São compostos de diferentes materiais, diferentes tipos de plástico. Portanto, é preciso muito trabalho para separá-los e reciclá-los. Achamos que transformar brinquedos de plástico em móveis infantis faz sentido. E para as crianças, é um ótimo exemplo de economia circular".

Business Planet: "E que tipo de interesse já obteve com o produto?"

Joris Vanbriel: As crianças são atraídas pelo padrão incomum e colorido. Gostam de tocar nas formas dos móveis e, para os pais, acham que se encaixam bem num interior moderno. E há a história por detrás para contar e, a seu modo, eles também contribuem para reduzir o mar de resíduos plásticos".

Business Planet: "E quais são seus planos e esperanças para o futuro?"

Joris Vanbriel: "Estamos a explorar e desenvolver novos materiais para criar produtos mais sustentáveis. Procuramos grandes empresas que compartilhem o nosso conhecimento e desenvolvam este produto".

Ajuda da COSME para as PMEs

O ecoBirdy começou graças a uma doação cofinanciada no âmbito do programa COSME da UE para Pequenas e Médias Empresas.

"Abriu portas para encontrar parceiros profissionais, significou um desenvolvimento do nosso conceito e trouxe uma estrutura mais profunda ao plano" explica Vanbriel.

O programa COSME já ajudou mais de 450.000 pequenas empresas em toda a Europa a obter o dinheiro necessário para iniciar e crescer. Sessenta por cento do orçamento do COSME é dedicado a dois instrumentos financeiros: um para garantias de empréstimos e outro para património.

"O COSME ajuda as empresas a terem acesso a novos mercados, tanto na Europa como fora, ajudando-as a entender a legislação europeia. Além disso, também existem esquemas financeiros quando os bancos não desejam compartilhar o risco.", afirma Hajar Zamouri, da Enterprise Europe Network Flanders.

O que é o programa COSME?

A Comissão Europeia tem como objetivo promover o empreendedorismo e melhorar o ambiente de negócios para as PME, permitindo que realizem todo o seu potencial na economia global de hoje em dia. As PME são a espinha dorsal da economia da Europa, fornecendo 85% de todos os novos empregos.

De que maneira o COSME pode ajudar os empreendedores a obter o apoio e o financiamento dos negócios necessários para iniciar ou expandir os seus negócios?

A Comissão Europeia trabalha para melhorar o ambiente de financiamento para pequenas empresas na Europa. Os programas de financiamento da UE geralmente não são fornecidos como financiamento direto. A ajuda é canalizada por meio de autoridades locais, regionais ou nacionais, ou por intermediários financeiros, como bancos e organizações de capital de risco, que fornecem financiamento por meio de instrumentos financeiros.

Que tipo de empresa é elegível para suporte no programa COSME?

_Se é uma PME ou um empresário que procura financiamento por dívida ou património e gostaria de ver quais intermediários financeiros estão a trabalhar com o COSME, visite o portal Acesso ao financiamento._

Estratégia da Europa para cortar o plástico

Todos os anos, mais de 25 milhões de toneladas de resíduos plásticos são recolhidas na União Europeia, mas menos de um terço é reciclado. Em todo o mundo, o lixo plástico representa 85% do lixo da praia. Por sua vez, isso gera microplásticos no ar e na água, com impactos ainda desconhecidos na saúde e no meio ambiente.

Num esforço para reduzir essa poluição, a Comissão Europeia diz que implementou medidas para transformar o desafio dos resíduos de plástico numa oportunidade para um futuro sustentável.

Isso inclui a primeira Estratégia de Plásticos da Europa, a proibição de plásticos de uso único, o lançamento da _Circular Plastics Alliance_ e uma campanha de compromissos voluntários.