Os Números da Semana

Treze mil milhões de euros, isto é quanto vale o conflito fiscal transatlântico.

Foi em 2016 que o gigante norte-americano de tecnologia foi condenado pela Comissão Europeia a pagar uma pesada multa de 13 mil milhões de euros. No centro da questão estão impostos devidos à República da Irlanda. A Apple anunciou esta semana que vai interpor recurso contra esta decisão.

Sabia que em quatro anos Espanha foi a eleições quatro vezes? Esta semana o primeiro-ministro Pedro Sanchéz anunciou um novo ato eleitoral, o quarto, para 10 de novembro. Interrogado por um jornalista sobre se devia apresentar um pedido de desculpas, Sanchéz demorou 14 segundos a responder e não pediu desculpas...

O agravamento das consequências do aquecimento global está a mobilizar cada vez mais pessoas dos quatro cantos do mundo. Mais de 5 mil é o número de eventos espalhados por 156 países e relacionados com a greve global em prol do clima que teve lugar esta sexta-feira.