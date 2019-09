Uma doença incapacitante

Tamanho do texto

Cerca de 80% das pessoas sofrem de dor lombar em algum momento das suas vidas.

Por que é que este problema é tão comum?

Falámos com o Dr. Martin Zorko, um especialista em medicina desportiva e reabilitação da Universidade de Liubliana.

"Chamamos-lhe um problema bio-físico-social.

Começamos pelo problema físico. Provavelmente está relacionado com a nossa posição de pé. Demorámos entre um e dois milhões de anos a mudar a nossa forma de andar. De quatro membros passámos para duas pernas. É pouco tempo. \_E ainda não adquirimos todas as adaptações corporais necessárias._

Temos um ponto fraco porque agora o peso é suportado de forma diferente do que acontece nos cães ou nos gatos. Este é uma questão.

A segunda é o estilo de vida moderno. Sempre sentados. E outro problema é o stress.

Atualmente não podemos reagir, lutar ou fugir do stress. Temos de viver com ele. E quando temos um problema numa parte do nosso corpo, essas questões psicológicas podem funcionar como uma espécie de amplificador.

A tudo isto acrescentamos o trabalho que temos de fazer. Muitas vezes trabalho pesado. Este é outro fator que contribui para os problemas com a nossa coluna vertebral".