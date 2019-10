Leo Messi inspira espetáculo do Cirque du Soleil

Tamanho do texto

"MESSI 10" é o nome do novo espetáculo do Cirque du Soleil'. A companhia circense canadiana inspirou-se no futebolista argentino para criar a mais recente produção.

O espetáculo não é uma biografia sobre o jogador do Barcelona, mas trabalha sobre as principais características e qualidades de Lionel Messi.

"Juntámos todas as técnicas e atributos para transmitir a mensagem final: independentemente de quantas vezes se cai, volta-se sempre a levantar e tentar novamente. É essa a mensagem que retive quando pesquisei a vida e a história de Lionel Messi," revela o criador e diretor de "Messi10", Mukhtar Omar Sharif Mukhtar.

"Messi10" promete ser um espetáculo explosivo e inspirador. 48 artistas revelam de maneira acrobática a capacidade atlética, a entrega e o génio de um dos maiores futebolistas da atualidade.

As primeiras apresentações acontecem entre 10 de outubro e 10 de novembro, em Barcelona.