"Te Bourao" de Gauguin vai a leilão em dezembro

Um quadro do pintor francês, Paul Gauguin, vai ser posto à venda, em dezembro, pela leiloeira Artcurial. É uma pintura de 1897, do período em que Gauguin vivia no Taiti.

A Artcurial espera que a obra atinja 7 milhões de euros.

O diretor, Bruno Jaubert, fala da expetativa: "Claro que é uma soma importante, mas relativamente razoável no contexto atual do mercado, onde diria que a procura de grandes obras e tesouros está bastante ativa. Há muito poucas obras de Gaugin do período taitiano no mercado. A última a ser vendida foi há dois anos"

A pintura, intitulada "Te Bourao", é a única obra ainda em mãos privadas da série das obras-primas de Gauguin sobre as interrogações filosóficas: "De onde vimos? O que somos? Para onde vamos?

As obras de Gauguin bateram recordes no passado. Em 2015, o quadro "When Will You Marry?", também do período taitiano, foi vendido por 300 milhões de dólares, tornando-o a obra de arte mais cara vendida até à altura.

"Te Bourao" passa pelo martelo da Artcurial, em Paris, a 3 de dezembro.