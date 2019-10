Economia global em "desaceleração sicronizada", diz Georgieva

A economia global está atravessar uma "desaceleração sincronizada", quem o disse foi a nova diretora-executiva do FMI, Kristalina Georgieva, durante o discurso de inauguração no cargo.

A euronews perguntou-lhe quão significativa é esta desaceleração.

Kristalina Georgieva, diretora-executiva do FMI: "No espaço de dois anos o mundo deslocou-se de uma escalada sincronizada, em outras palavras, crescimento acelerado, para uma desaceleração sincronizada. As nossas previsões para este ano e o próximo mostram que esta desaceleração já está a ter impacto na maioria do mundo elevando a redução do crescimento para 90% do PIB em termos mundiais".

Sasha Vakulina, euronews: "Para além das tensões comerciais, do protecionismo, o Brexit na Europa... Quais são as ameaças mais importantes? Qual será a próxima emergência?"

Kristalina Georgieva,FMI: "Se escolher apenas um fator a que devemos prestar atenção, então falo do risco das alterações climáticas. Sabemos como é que as economias podem ser afetadas de forma dramática pela força da natureza e temos que nos preparar para choques desse tipo no futuro".

