Volta a França 2020 apresentada em Paris

São 3470 quilómetros para fazer as delícias dos adeptos do ciclismo entre 27 de junho e 19 de julho do próximo ano. O traçado da Volta a França foi apresentado esta terça-feira em Paris e promete um duelo apaixonante entre Chris Froome, que persegue o quinto triunfo no Tour, e Egan Bernal, colombiano que arrasou na última edição.

O Tour parte de Nice pela segunda vez, repetindo a partida de 1981 numa edição que foi ganha por Bernard Hinault. O pelotão terá pela frente menos subidas de alta montanha, com seis chegadas em alto, mas mais de média, para um total de 29 contagens de montanha.

À semelhança do que aconteceu em 2019, a última semana prevê-se escaldante, com destaque para a crono-escalada de 36 quilómetros na véspera da chegada aos Campos Elísios, o único contrarrelógio em 21 etapas.

A prova francesa tem lugar uma semana mais cedo do que o habitual para permitir aos ciclistas a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, cuja prova de estrada decorre menos de uma semana depois da chegada a Paris.