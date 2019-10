Tamanho do texto

Em setembro, a taxa de inflação anual recuou para os 0,8% na zona euro - o valor mais baixo em três anos - e para os 1,2% na União Europeia (UE), face aos 2,2% homólogos.

A estimativa rápida publicada no início do mês apontava para os 0,9% na zona euro. De acordo com os dados revelados esta quarta-feira pelo Eurostat, Portugal registou a segunda menor taxa de inflação da zona euro, e negativa (-0,3%).