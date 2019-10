Brexit: PM Costa espera que seja "o fim da linha"

O primeiro-ministro português, António Costa, saudou o acordo do Brexit, alcançado, quinta-feira, em Bruxelas, que classificou-o de "ótimo". Mas, tal como a maioria dos líderes da União Europeia, Costa recordou que o Parlamento britânico já chumbou três vezes outras propostas e que vai ter de se pronunciar no sábado.

"Não podemos ser todos capturados como reféns de questões de política interna do Reino Unido e, portanto, é a altura, de uma vez por todas, de o Parlamento britânico corresponder àquilo que tem sido um esforço paciente, continuado, persistente, de muita boa vontade por parte da União Europeia de ir negociando sucessivos acordos para procurar ultrapassar as sucessivas rejeições", disse o primeiro-ministro, em conferência de imprensa.

"Creio que chegamos ao fim da linha e que seria uma tragédia que, depois de todo este esforço, tivéssemos uma saída do Reino Unido, no dia 31 de outubro, sem acordo, com as pesadíssimas consequências", acrescentou.

Aprovámos no @EUCouncil o acordo de saída revisto do Reino Unido da União Europeia, mantendo as garantias de respeito pelos direitos dos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido e britânicos residentes em #Portugal, o que constitui para nós uma prioridade. #EUCOpic.twitter.com/WwqU6vUroe — António Costa (@antoniocostapm) October 17, 2019

Por outro lado, o Parlamento Europeu também tem que ratificar o acordo. Na próxima segunda-feira começa uma sessão plenária em Estrasburgo, que termina a 24 de outubro, ms poderá ser precisa uma sessão extraordinária.

A agenda do primeiro dia da cimeira também tem outro importante ponto para ser discutido durante o jantar: a política externa.

Há dois pontos: um é analisar medidas contra a Turquia por causa da operação militar na Turquia. O outro é como ultrapassar o bloqueio da França à recomendação do executivo europeu de começar negociações oficiais com a Albânia e a Macedónia do Norte com vista a entrada na União Europeia.