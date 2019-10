Sanya: Um Retiro de Bem-Estar

Tamanho do texto

Sanya, no sul da ilha de Hainan, na China, é um dos destinos preferidos para quem quer relaxar e rejuvenescer. Tai Chi, fontes termais e medicina tradicional. É um retiro na ilha, para melhorar a saúde e o bem-estar.

No Discover Sanya fomos ao encontro da nossa paz interior.

À Procura de uma Vida Saudável e Feliz

Muitos turistas vêm a Sanya para fazer tratamentos de medicina tradicional chinesa. Tratamentos alternativos para taliviar dores e outras complicações de saúde.

Damon Embling, jornalista da euronews, visitou um clínica onde mais de um terço dos doentes são estrangeiros.

Lina Bezyazykova, da Moldávia, é um deles. Tem uma espondilose cervical que afeta articulações e discos no pescoço. Faz acupuntura para ajudar a aliviar dores de cabeça e as dores nas costas.

Damon Embling: Então, já fez a acupunctura, como correu?

Lina Bezyazykova: Estou muito contente por ter vindo para cá. Os médicos são muito profissionais. Há intérpretes muito simpáticos, não tenho problemas de comunicação. Sinto-me muito bem agora. Já fiz seis sessões e já não estou a tomar comprimidos.

Sa Ren, uma das médicas da clínica, explica como funcionam os tratamentos.

"Há muitas terapias externas e métodos de tratamento. A acupunctura, as compressas quentes e a terapia de lama são alguns dos nossos métodos de medicina tradicional chinesa. A acupuntura é reconhecida por muitos europeus.

Mente Sã em Corpo São

Muitos dos visitantes de Sanya querem ter uma experiência de Tai Chi. Os movimentos suaves – das antigas tradições chinesas – convidam à introspeção. Teng-fay Shun é instrutora desta arte milenar.

"O Tai Chi pode regular o equilíbrio mental e fisiológico, ajudando a energia e o fluxo sanguíneo a fluir suavemente. O corpo pode atingir metas muito saudáveis. Tenho muitos alunos estrangeiros que vêm a Sanya para aprender Tai Chi. Chegam com problemas de saúde: tensão alta, doença cardíaca ou problemas nas costas. Depois de um período de Tai Chi conseguem recuperar a saúde".

As termas também são uma grande atração para quem visita Sanya. Na cidade, há vários resorts de luxo com esse objetivo. Alguns foram construídos no meio da floresta tropical.

Sanya é o lugar ideal para relaxar, recarregar baterias e para encontrar a paz interior.