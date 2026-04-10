JD Vance avisa o Irão para não "brincar" com os EUA durante as conversações no Paquistão

O vice-presidente norte-americano JD Vance avisou o Irão, esta sexta-feira, para não "jogar" com os Estados Unidos.

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O presidente Donald Trump encarregou o membro do seu círculo íntimo que parecia ser o defensor mais relutante do conflito com o Irão, que já dura há seis semanas, de encontrar uma solução e evitar a sua ameaça de acabar com "toda a civilização".

Vance, que há muito se mostra cético em relação a intervenções militares estrangeiras e que se opõe à perspetiva de enviar tropas para conflitos sem fim, partiu na sexta-feira para liderar conversações mediadas com o Irão na capital paquistanesa de Islamabad.

"Se os iranianos estiverem dispostos a negociar de boa fé, estamos certamente dispostos a estender a mão aberta", disse Vance aos jornalistas antes de embarcar no Air Force Two para se dirigir às conversações no Paquistão. Mas acrescentou: "Se eles vão tentar enganar-nos, vão descobrir que a equipa de negociação não é muito recetiva".

Vance também disse que Trump "deu algumas orientações bastante claras" sobre como as conversações deveriam decorrer, mas não entrou em pormenores. O vice-presidente dos EUA não respondeu às perguntas dos jornalistas que viajavam com ele.

A viagem de Vance ocorre num momento em que um cessar-fogo ténue e temporário parece estar à beira do colapso. O fosso entre as exigências públicas do Irão e as dos EUA e do seu parceiro Israel parece irreconciliável. Nos Estados Unidos, onde Vance poderá pedir aos eleitores que, dentro de dois anos, façam dele o próximo presidente, há uma pressão política e económica crescente para acabar com o conflito.

A Vance juntam-se o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner, que participaram em três rondas de conversações indiretas com negociadores iranianos. O objetivo das negociações é resolver as preocupações dos EUA sobre os programas de armas nucleares e balísticas de Teerão e o seu apoio a grupos armados por procuração no Médio Oriente.

A Casa Branca forneceu poucos detalhes sobre o formato das conversações - se serão diretas ou indiretas - e não forneceu expetativas específicas para a reunião.

Mas a chegada de Vance para as negociações marca um raro momento de envolvimento de alto nível do governo dos EUA com o governo iraniano. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o contacto mais direto tinha sido quando o presidente Barack Obama, um democrata, telefonou em setembro de 2013 ao recém-eleito presidente iraniano Hassan Rouhani para discutir o programa nuclear do Irão.

Starmer considera o cessar-fogo "frágil"

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, manteve conversações com altos funcionários do Qatar durante uma visita ao país do Golfo na sexta-feira, discutindo o que chamou de cessar-fogo "frágil" na guerra do Irão.

Starmer disse que havia um sentimento "de que é necessário mais trabalho, que o Estreito de Ormuz tem de fazer parte da solução. Há um sentimento muito forte de que não pode haver portagens ou restrições à navegação".

Em resposta à ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de abandonar a NATO, Starmer sublinhou que a aliança transatlântica manteve os seus membros seguros durante décadas, mas acrescentou que "deve haver um elemento europeu mais forte".

Trump apelidou os aliados de "cobardes" e disse que a NATO era "um tigre de papel". Depois de se reunir com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, na quarta-feira, na Casa Branca, Trump disse que a aliança atlântica não esteve presente para os EUA e que não estaria novamente presente se necessário.

Os líderes europeus têm-se mantido à margem da guerra entre os Estados Unidos e Israel e o Irão, mas têm tentado fazer ouvir a sua voz para ajudar a reforçar um cessar-fogo instável, acabar com os combates no Líbano e reabrir o Estreito de Ormuz.

A guerra colocou a Europa numa posição desconfortável, tentando manter o seu apoio aos EUA como um aliado fundamental da NATO e resistir a eventuais reações adversas de Trump por não se juntar à luta e oferecer uma utilização limitada das suas bases militares.

Israel expulsa Espanha do organismo de controlo de Gaza

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, impediu Espanha de participar num organismo internacional liderado pelos EUA que monitoriza a Faixa de Gaza.

"Hoje dei instruções para retirar os representantes de Espanha do centro de coordenação em Kiryat Gat, depois de Espanha ter escolhido repetidamente ficar contra Israel", disse Netanyahu.

O organimo liderado pelos EUA foi criado em outubro de 2025, com o intuito de monitorizar a implementação do acordo de paz patrocinado por Trump em Gaza e baseado em Kiryat Gat, no sul de Gaza.

Cerca de 200 militares norte-americanos trabalham no centro, juntamente com os militares israelitas e delegações de outros países, para planear a estabilização e a reconstrução de Gaza.

Netanyahu acrescentou que não permitirá que nenhum país com políticas anti-israelitas participe nos esforços no Médio Oriente.

"Não tenciono permitir que nenhum país faça uma guerra diplomática contra nós sem pagar um preço imediato".