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Manifestante detido pela polícia de choque durante protesto contra centro de quarentena de Ébola dos EUA na base aérea de Laikipia
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Vídeo. Quénia: confrontos mortais em protestos contra centro de quarentena dos EUA para o Ébola

Últimas notícias:

Novos protestos registaram-se no Quénia a 9 de junho: manifestantes, desafiando ordem judicial, enfrentaram a polícia perto da base aérea de Laikipia contra um centro de quarentena para o Ébola financiado pelos EUA, aumentando receios e originando detenções

A polícia de choque usou gás lacrimogéneo e um forte dispositivo para dispersar a multidão, enquanto alguns manifestantes atiraram objetos e acenderam pequenas fogueiras nas ruas. Moradores receiam que o centro possa expor as comunidades locais ao Ébola, apesar de o Quénia não ter registado qualquer caso confirmado. A agitação transformou-se numa importante polémica política e de saúde pública no país da África Oriental.

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O conflito prossegue apesar de uma ordem do Supremo Tribunal do Quénia que suspendeu as obras e proibiu a chegada de doentes estrangeiros, enquanto decorre uma ação judicial interposta pela Ordem dos Advogados do Quénia e por um organismo de fiscalização constitucional. Os manifestantes defendem que o acordo careceu de transparência e de consulta pública, enquanto as autoridades o apresentam como parte do apoio de longa data dos Estados Unidos ao setor da saúde queniano.

O vizinho Uganda registou 19 casos confirmados de Ébola, o que aumenta a urgência dos esforços de contenção regionais. Segundo relatos locais, pelo menos três manifestantes morreram durante os protestos das últimas duas semanas e mais de dez pessoas foram detidas, numa altura em que as tensões continuam a aumentar.

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