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Aviões Alpha Jet da Patrouille de France sobrevoam o Hudson junto a Manhattan
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Vídeo. Estados Unidos: Força Aérea francesa assinala 250 anos de independência

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A famosa Patrouille de France realizou a 9 de junho um sobrevoo simbólico sobre Nova Iorque, abrindo as comemorações dos 250 anos da Declaração de Independência dos EUA.

Oito aviões Alpha Jet sobrevoaram os céus de Manhattan, libertando fumo azul, branco e vermelho em homenagem à longa aliança entre os dois países. O voo de exibição, integrado na missão "Liberté 250", sublinhou o apoio histórico de França às colónias americanas durante a luta pela independência e chamou a atenção de residentes e visitantes ao longo do rio Hudson.

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A exibição aérea constituiu a primeira fase de um destacamento de um mês, que decorre até 5 de julho, com novas apresentações previstas em Maryland, Virgínia, Washington e Nova Iorque.

A Estátua da Liberdade, oferecida por França e inaugurada em 1886, serviu de cenário marcante para o evento. O comandante Brice Beaudouin descreveu a missão como uma oportunidade única para celebrar a liberdade e a amizade entre os dois países.

O destacamento evidencia igualmente o saber-fazer da Força Aérea e Espacial francesa, reforçando os laços diplomáticos e culturais antes das comemorações de 4 de julho.

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