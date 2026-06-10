Vídeo. Estados Unidos: Força Aérea francesa assinala 250 anos de independência

Oito aviões Alpha Jet sobrevoaram os céus de Manhattan, libertando fumo azul, branco e vermelho em homenagem à longa aliança entre os dois países. O voo de exibição, integrado na missão "Liberté 250", sublinhou o apoio histórico de França às colónias americanas durante a luta pela independência e chamou a atenção de residentes e visitantes ao longo do rio Hudson.
A exibição aérea constituiu a primeira fase de um destacamento de um mês, que decorre até 5 de julho, com novas apresentações previstas em Maryland, Virgínia, Washington e Nova Iorque.
A Estátua da Liberdade, oferecida por França e inaugurada em 1886, serviu de cenário marcante para o evento. O comandante Brice Beaudouin descreveu a missão como uma oportunidade única para celebrar a liberdade e a amizade entre os dois países.
O destacamento evidencia igualmente o saber-fazer da Força Aérea e Espacial francesa, reforçando os laços diplomáticos e culturais antes das comemorações de 4 de julho.