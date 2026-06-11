Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Cerimónia de abertura do evento «Ti Mondial» em Porto Príncipe, Haiti, 10 de junho de 2026
No Comment

Vídeo. Haiti vive sonho do Mundial após 54 anos

Últimas notícias:

Torneio haitiano Ti Mondial 2026 junta 48 escolas para celebrar o Mundial e promover paz, unidade e esperança

À medida que o Haiti se prepara para a sua primeira participação num Mundial em 54 anos, escolas de todo o país associam-se às celebrações através de um torneio de futebol pensado para promover a paz.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Organizada pelo gabinete da ONU no Haiti e pela ONG Viva Rio, a competição Ti Mondial 2026 reúne 48 escolas, cada uma a representar uma das 48 seleções presentes no Mundial.

O torneio começou com crianças reunidas sob as bandeiras dos países que lhes foram atribuídos. Os organizadores esperam que o evento fomente confiança e união num país que enfrenta violência persistente. «Joguemos pela paz», afirmou a coordenadora de educação da Viva Rio, Delynoi Christel.

A qualificação do Haiti tornou-se motivo de orgulho nacional. Obrigada a disputar os jogos de qualificação “em casa” em Curaçao, devido à insegurança na capital, a seleção garantiu ainda assim a presença no torneio.

À medida que o Haiti se prepara para defrontar a Escócia no jogo de estreia do Grupo C, em 13 de junho, muitos haitianos dentro e fora do país juntam-se em apoio à seleção.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE