Vídeo. Haiti vive sonho do Mundial após 54 anos

À medida que o Haiti se prepara para a sua primeira participação num Mundial em 54 anos, escolas de todo o país associam-se às celebrações através de um torneio de futebol pensado para promover a paz.

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Organizada pelo gabinete da ONU no Haiti e pela ONG Viva Rio, a competição Ti Mondial 2026 reúne 48 escolas, cada uma a representar uma das 48 seleções presentes no Mundial.

O torneio começou com crianças reunidas sob as bandeiras dos países que lhes foram atribuídos. Os organizadores esperam que o evento fomente confiança e união num país que enfrenta violência persistente. «Joguemos pela paz», afirmou a coordenadora de educação da Viva Rio, Delynoi Christel.

A qualificação do Haiti tornou-se motivo de orgulho nacional. Obrigada a disputar os jogos de qualificação “em casa” em Curaçao, devido à insegurança na capital, a seleção garantiu ainda assim a presença no torneio.

À medida que o Haiti se prepara para defrontar a Escócia no jogo de estreia do Grupo C, em 13 de junho, muitos haitianos dentro e fora do país juntam-se em apoio à seleção.