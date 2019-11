Novo campeão do mundo de râgubi está quase a ser conhecido

Inglaterra e África do Sul discutem este sábado quem será o novo campeão do mundo de râguebi. Os ingleses procuram repetir o título de 2003 e são vistos como favoritos, até pela forma categórica como derrotaram a bicampeã Nova Zelândia nas meias-finais.

Eddie Jones pegou na equipa após o desastre de 2015, em que apesar de jogar em casa a Inglaterra se ficou pela pela fase de grupos, e não podia estar mais confiante:

"Só queremos entrar em campo e jogar. A grande vantagem que temos é que estamos preparados e sabemos que estamos preparados. Passámos quatro anos a trabalhar para aqui chegar, por isso os jogadores podem estar descontraídos. Estão conscientes do trabalho que foi feito."

O quinze da rosa terá pela frente os campeões de 1995 e 2007, título este conquistado precisamente à custa dos ingleses. Sob o comando de Rassie Erasmus, a África do Sul está de regresso aos tempos áureos.

Este ano já conquistou este ano o Rugby Championship pela primeira vez em dez anos, ainda o torneio se jogava no formato Três Nações. Para o treinador dos 'springboks', a chave do sucesso passa por não ter medo da derrota:

"O fracasso só acontece quando não damos tudo em campo, quando não treinamos no duro, quando saímos do campo e sabemos que não demos tudo e que fomos derrotados por uma equipa que não era melhor que nós. Fracasso é isso. Se no sábado formos derrotados por uma Inglaterra mais forte que nós, acontece. É a vida."

O jogo terá lugar no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, que acolheu a final do Campeonato do Mundo de futebol em 2002, com o pontapé de saída marcado para as nove da manhã, hora de Lisboa.