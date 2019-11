A "Belle Époque" do cinema francês

Tamanho do texto

E se pudesse reviver uma bela época da sua vida? "Belle Époque" é um novo filme francês do realizador Nicolas Bedos - que foi apresentado fora da competição do Festival de Cinema de Cannes, algo raro para uma comédia.

A história de um homem que pretende reconquistar o amor da mulher e aceita participar numa experiência: vai reconstruir um encontro que aconteceu nos anos 70. Uma experiência encenada, mas que vai mudar completamente a vida deste casal. No papel principal, uma lenda do cinema francês: Daniel Auteuil.

"A sorte que tenho é que a nova geração ainda quer trabalhar comigo. Participar na eclosão do talento de Nicolas Bedos, estar neste filme que é a revelação de um autor e de um realizador é algo que também se reflete em mim." Daniel Auteuil ator

"Belle Époque": a vida e o amor, a passagem do tempo e dos sentimentos seguindo a tradição do cinema italiano dos anos 60 e 70. "Belle Époque" é uma comédia com um toque de drama que estreia em Portugal a 12 de Dezembro.