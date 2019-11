Neil Young está de volta com "Colorado"

Neil Young... O senhor das camisas de xadrez, que sempre soube escolher guitarras antigas, está de volta com a harmónica no bolso. Depois de 7 anos e aos 73 anos aparece com um novo disco. "Colorado" foi gravado com os "Crazy Horse".

Fiel aos exercícios de estilo, Neil Young foi dos primeiros a usar calças de ganga desbotadas e camisas do lado de fora. É um artista com um lado B - o lado da união e do meio ambiente.

"Este álbum é um álbum humano. Fala de sentimentos e do mundo em que vivemos. E é preciso começar tudo de novo. Quando falam sobre o Green New Deal - o plano verde - e quando dizem que é muito caro e irreal... Irreal seria não gastar esse dinheiro e ignorar o que está a acontecer. Isso sim é irreal. Mas muitas das pessoas que falam assim vivem nos próximos 15 anos. Nessa altura já terão ido embora com o máximo de dinheiro possível. É assim que os nossos líderes pensam e encaram as coisas." Neil Young Músico

O disco já está disponível e no dia 28 de novembro estreia o documentário - "Mountaintop" - um filme que documenta a produção deste álbum com os Crazy Horse.

"As crianças negras e as brancas deviam unir-se, para enfrentar estes problemas juntos, porque é importante para todos, para os seres humanos de todas as cores. Temos muito para lutar - porque os nossos líderes fazem com que nos voltemos uns contra os outros, porque isso torna-nos mais fracos". Neil Young Músico

Neil Young, uma lenda viva em estado permanente de vibração e já com um pé na próxima digressão.