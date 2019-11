Kenta Saito vence Concurso Internacional de Saxofone de Dinant

Tamanho do texto

O japonês Kenta Saito é o grande vencedor da sétima edição do Concurso Internacional de Saxofone, que decorreu na cidade belga de Dinant, berço do inventor do saxofone Adolphe Sax.

Saito tem 27 anos, estudou na Universidade de Artes de Tóquio e tornou-se no segundo japonês a vencer esta competição, depois de Hiroshi Hara em 2002.

"Não tenho palavras para expressar o quanto me impressionou vencer esta competição", referiu o saxofonista.

Em segundo lugar ficou a japonesa Rui Ozawa. É a primeira mulher a ficar em segundo lugar nesta competição.

O Concurso Internacional de Saxofone realiza-se de quatro em quatro anos na cidade belga de Dinant e destina-se a saxofonistas de todas as nacionalidades com menos de 30 anos.