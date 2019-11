Zlatan deixa LA Galaxy

Cheguei, vi e venci. Foi desta forma que Zlatan Ibrahimović anunciou que estava de saída do Los Angeles Galaxy. Apesar de não ter conquistado nenhum troféu ao serviço do clube californiano, não se pode falar de um flop. Para o atacante, a experiência na Major League Soccer fê-lo sentir-se vivo novamente e os números confirmam isso mesmo, despede-se com um saldo de 53 golos em 58 encontros com a camisola do clube norte-americano. Agradeceu aos adeptos e acrescentou que agora podiam voltar a ver basebol.

Aos 38 anos de idade, Ibrahimović nem quer ouvir falar em reforma e não deverá ter dificuldade para encontrar um clube interessado nos seus serviços. O seu nome tem sido associado a várias equipas do futebol europeu, particularmente em Itália, onde já brilhou ao serviço de Juventus, Inter e Milan.