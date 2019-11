As tecnologias usadas pelas ditaduras na Europa

Tamanho do texto

A exposição "Tecnologia nas Ditaduras" patente em Praga, na República Checa, dá uma ideia do tipo de equipamento analógico "hightec" utilizado durante as eras totalitárias, sobretudo no período entre 1939-1989.

Uma mostra por ocasião do 30º aniversário da Revolução de Veludo de 1989, quando a polícia e as tropas reprimiram brutalmente um protesto estudantil.

Jan Hostak, o curador da mostra, explica: "Porque estamos no museu técnico, enfatizamos a tecnologia usada pela polícia secreta comunista ou pelo regime nazi para se manter no poder, mas também a tecnologia usada pelos opositores desses regimes que lutavam pela liberdade".

Entre as peças expostas está um fato de mergulho feito pelo padre católico, Josef Skop, que o usou quando tentou fugir para a Alemanha Ocidental, em 1957. Morreu durante a tentativa. Há também um giroplano dos anos 60 que deveria ter levado a Vojtech Vala para o Ocidente, mas não levou porque este foi apanhado e condenado a 13 anos de prisão.

A exposição "Tecnologia nas Ditaduras" pode ser vista no Museu Técnico Nacional, em Praga, até ao final de junho.