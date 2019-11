Tamanho do texto

A chegada da banda larga às zonas rurais da Grécia transformou a vida, o trabalho e a comunicação de centenas de milhares de pessoas que vivem em áreas remotas. Um projeto multimilionário que recebeu um amplo apoio financeiro da política de coesão da União Europeia. Neste "Smart Regions" vemos o impacto da internet na Grécia rural.

Megalo Papigo, na região de Zagori, no norte da Grécia, está a passar por uma revolução silenciosa. Esta pequena vila, que até há alguns meses não tinha ligação com o mundo digital, agora tem acesso à Internet de banda larga - assim como mais 5 mil aldeias em zonas remotas do país.

Para Nikos, que tem um pequeno hotel-restaurante e supermercado aqui, este projeto - apoiado pela União Europeia - mudou tudo.

"Vivi antes e depois da Internet. Antes, existiam muitas dificuldades em termos de comunicação, relacão com clientes, com a venda dos nossos produtos e promoção das nossas empresas. Agora a velocidade é enorme." NIKOS TSOUMANIS Nikos & Ioulia Hotel & Restaurante

Como Nikos, meio milhão de habitantes (525.287) tem banda larga nas pequenas aldeias do norte, centro e sul do país, assim como nas ilhas remotas. Uma zona que representa 45% do território da Grécia.

A região de Zagori é famosa pelo rafting e pelas caminhada. A chegada da banda larga levou a um aumento no turismo, mas não é tudo: "As reservas dos turistas aumentaram até 30%. Em segundo lugar, os nossos produtos agrícolas são vendidos através da Internet em todo o mundo. A nossa vila, a nossa região saiu do isolamento", diz o Presidente da Câmara de Zagori, George Soukouvelos,

O orçamento total deste projeto é de quase 200 milhões de euros (199.715.754 euros). A despesa pública é de 161 milhões. Para o período 2014-2020: 80% do orçamento é fornecido pela política de coesão da UE e o restante por fundos públicos e privados.

Este compromisso financeiro e tecnológico, que aconteceu durante a crise grega, levou a profundas mudanças.

Vemos que várias start-ups e empresas se estabeleceram nessas zonas e lá permaneceram sem precisarem de mudar de instalações, para zonas mais urbanas devido a esta ligação simples que pode ser utilizada. ANTONIS TZORTZAKAKIS SECRETÁRIO-GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES - SETOR DIGITAL

Duas empresas de telecomunicações participaram no projeto - e foi um desafio.

Este projeto é um bom exemplo de colaboração entre os setores público e privado. Operamos agora estas redes durante os próximos 15 anos; depois as infraestruturas serão devolvidas ao Estado. GEORGE STATHOPOULOS Diretor Rural OTE

O grupo OTE instalou 12 mil quilómetros de fibra ótica em mais de 2 mil aldeias remotas e forneceu Internet de banda larga a 320 mil habitantes.

Elsa gere um hotel de luxo, a uma altitude de 1000 metros. A internet rápida é essencial para atrair clientes.