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O astronauta Reid Wiseman é ajudado a deixar o convés de voo, ao chegar ao USS John P. Murtha, depois de ele e a equipa terem sido resgatados da cápsula Orion.
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Vídeo. Cápsula da missão Artemis II amara no Pacífico

Últimas notícias:

A tripulação da missão Artemis II amarou no oceano Pacífico, ao largo da costa oeste dos Estados Unidos.

Três norte-americanos e um canadiano regressaram com uma amaragem impressionante, com a cápsula a descer de paraquedas no Pacífico e a concluir uma viagem de quase dez dias à Lua e de regresso.

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Esta tripulação de quatro elementos foi a primeira a visitar a Lua desde a era Apollo da NASA, há mais de meio século.

Durante a passagem pela órbita lunar, a missão Artemis II estabeleceu um novo recorde de distância em viagens espaciais, superando o alcançado pela Apollo 13, em 1970.

Quando passaram pela face oculta da Lua, os astronautas registaram imagens nunca antes vistas pelo olho humano, incluindo um eclipse solar total.

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