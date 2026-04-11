Vídeo. Cápsula da missão Artemis II amara no Pacífico

Três norte-americanos e um canadiano regressaram com uma amaragem impressionante, com a cápsula a descer de paraquedas no Pacífico e a concluir uma viagem de quase dez dias à Lua e de regresso.
Esta tripulação de quatro elementos foi a primeira a visitar a Lua desde a era Apollo da NASA, há mais de meio século.
Durante a passagem pela órbita lunar, a missão Artemis II estabeleceu um novo recorde de distância em viagens espaciais, superando o alcançado pela Apollo 13, em 1970.
Quando passaram pela face oculta da Lua, os astronautas registaram imagens nunca antes vistas pelo olho humano, incluindo um eclipse solar total.