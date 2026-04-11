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Euroviews. Eleições na Hungria: Há esperança de que Péter Magyar signifique um recomeço

Peter Magyar
Peter Magyar Direitos de autor  Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
De Valérie Hayer, President of the Renew Europe group in the EU Parliament
Publicado a Últimas notícias
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As opiniões expressas neste artigo são da responsabilidade do autor e não representam a posição editorial da Euronews.

O que as eleições húngaras vão trazer? N artigo de opinião publicado na Euronews, Valérie Hayer, política da UE, manifesta a esperança de que Péter Magyar possa significar o começo de um novo capítulo político.

A Hungria encontra-se numa encruzilhada histórica. Depois de mais de uma década e meia sob o comando de Viktor Orbán, o país enfrenta uma escolha fundamental que irá moldar irreversivelmente o seu destino: um deslize vergonhoso para o autoritarismo inspirado na Rússia ou um regresso à democracia liberal firmemente ancorada na Europa. Para a Hungria, chegou o momento decisivo.

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Trata-se de um ponto de não retorno. É uma escolha entre um Estado capturado por elites corruptas, movido por uma impunidade sistémica e sustentado por uma economia que foi drenada e esvaziada apesar dos milhares de milhões de fundos da UE - ou um Estado que oferece oportunidades reais aos seus cidadãos, com tribunais independentes, investimentos em inovação e uma democracia pluralista.

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Uma vitória de Orbán encorajaria as forças extremistas de todo o continente

A direção que a Hungria tomar agora definirá não só o seu próprio futuro, mas também o futuro da própria Europa. Uma vitória de Orbán encorajaria as forças extremistas de todo o continente e marcaria o triunfo do iliberalismo em toda a Europa. As liberdades liberais essenciais estão em causa. A Europa não pode permitir-se uma maior erosão.

Orbán apresenta estas eleições como uma escolha existencial entre a guerra e a paz. A sua retórica alarmista baseia-se no medo. "Bruxelas está a chantagear a Hungria" e "as máfias da guerra em Kiev retêm o nosso petróleo".

Na propaganda de Orbán, a União Europeia torna-se um adversário e o apoio à Ucrânia é retratado como uma ameaça à soberania húngara. É uma política de distorção - uma política que substitui os factos pela ansiedade e substitui o debate democrático pela manipulação emocional.

Hungria entre os países mais corruptos da UE

Mas o agressor não é a UE. Orbán é o destruidor. A realidade quotidiana da Hungria reflete isso mesmo. Orbán promete prosperidade, mas as previsões têm ficado repetidamente aquém das expectativas. Os salários continuam a ser cerca de metade da média da UE e o nível de vida é inferior ao de grande parte da Europa. O sistema educativo da Hungria está sob pressão e as desigualdades regionais persistem. A promessa de estabilidade não se traduziu numa prosperidade partilhada.

Embora a Hungria tenha sido um dos maiores beneficiários dos fundos de coesão da UE desde a sua adesão em 2004, foram canalizados milhares de milhões para o país. No entanto, sob o regime corrupto de Orbán, estes recursos não chegam sistematicamente àqueles que mais precisam deles.

Em vez disso, a corrupção enraizada tem esvaziado o seu impacto e enfraquecido a confiança do público. Organizações como a Transparency International classificam sistematicamente a Hungria entre os países mais corruptos da UE, a par da Bulgária. Não se trata apenas de uma estatística - trata-se de um sistema criado por Orbán que compromete o crescimento, a justiça e as oportunidades.

Nova liderança seria uma oportunidade

O caminho alternativo é a esperança de uma Hungria pró-europeia que seja um membro construtivo e fiável da UE e da NATO. Temos expectativas claras em relação a uma nova liderança na Hungria: Seria a oportunidade de uma Hungria que reconstruísse as instituições democráticas, implementasse verdadeiras reformas do Estado de direito e criasse mecanismos sólidos de combate à corrupção.

Não se trata de ideais abstratos. São pré-requisitos práticos para desbloquear fundos da UE que podem transformar vidas: melhorar as escolas, modernizar as infraestruturas rurais, apoiar as pequenas empresas, promover a inovação e criar empregos bem remunerados.

Magyar pode trazer a Hungria de volta a uma via pró-europeia

Há esperança de que Péter Magyar possa efetivamente proporcionar um novo começo. Ele sublinha muitas vezes que representa uma força anti-establishment - uma força que não está ligada à lógica dos velhos partidos ou aos constrangimentos do status quo, e que se mantém à parte das redes de poder entrincheiradas.

Esta é, no mínimo, uma intenção promissora que precisa agora de ser traduzida em acções. Há também razões para acreditar que ele está a falar a sério no que se refere a reconduzir o país a uma via pró-europeia - que esta promessa central não permanecerá uma mera retórica, mas tornar-se-á uma realidade tangível e credível.

É este o ponto de referência em relação ao qual terá de provar o seu valor. Esperamos que este regresso à via europeia seja mais do que uma reforma institucional. Deve significar a cura de uma sociedade profundamente dividida, restaurando a confiança na vida pública e dando aos cidadãos um sentido renovado de justiça e oportunidade.

Se Orbán se mantiver, a Hungria afastar-se-á ainda mais da UE

Deve significar alinhar a Hungria de novo com os valores que sustentam o projeto europeu: democracia, transparência, solidariedade e respeito pelo Estado de direito. Mas os riscos são igualmente claros na direção oposta. Se Orbán se mantiver no poder, a Hungria não recuperará de um retrocesso democrático irreversível. O país afastar-se-á ainda mais da UE, tornando-se um ator cada vez mais perturbador e perigoso no seu seio.

Aquilo a que estamos a assistir não é um desvio temporário, mas a consolidação de um sistema que desmantela progressivamente os controlos e equilíbrios democráticos. Nessa altura, a UE terá de tomar decisões difíceis mas necessárias. Um Estado-membro que sistematicamente mina valores comuns e colabora com adversários - particularmente em questões altamente sensíveis como a política externa ou o apoio à Ucrânia - não pode continuar sem consequências.

Este momento pertence ao povo húngaro

A UE precisa de respostas claras para enfrentar a obstrução contínua, o abuso do direito de veto e o alinhamento estratégico contra os interesses europeus. Isto deve levar inevitavelmente a repensar as regras de unanimidade, a limitar os poderes de veto em áreas sensíveis e a impor instrumentos rigorosos para proteger e defender a integridade da União como uma UE poderosa e unida. Para que a UE possa progredir, temos finalmente de abandonar o princípio do "tamanho único".

Nos projectos fundamentais, os Estados-Membros que partilham as mesmas ideias devem ter a possibilidade de avançar. Uma Europa a uma velocidade gradual não deve continuar a ser um tabu. Atualmente, este momento pertence ao povo húngaro. A escolha não é entre a guerra e a paz. É entre o medo e o progresso, o isolamento e a parceria, a estagnação e a renovação. Os húngaros têm agora nas suas mãos a decisão de colocar o seu país no lado errado ou no lado forte da história europeia.

Valérie Hayer é presidente do grupo Renovar a Europa no Parlamento Europeu. A jurista francesa é suplente da Comissão dos Orçamentos e membro do Parlamento Europeu desde 2019.

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