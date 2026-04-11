As opiniões expressas neste artigo são da responsabilidade do autor e não representam a posição editorial da Euronews.

A Hungria encontra-se numa encruzilhada histórica. Depois de mais de uma década e meia sob o comando de Viktor Orbán, o país enfrenta uma escolha fundamental que irá moldar irreversivelmente o seu destino: um deslize vergonhoso para o autoritarismo inspirado na Rússia ou um regresso à democracia liberal firmemente ancorada na Europa. Para a Hungria, chegou o momento decisivo.

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Trata-se de um ponto de não retorno. É uma escolha entre um Estado capturado por elites corruptas, movido por uma impunidade sistémica e sustentado por uma economia que foi drenada e esvaziada apesar dos milhares de milhões de fundos da UE - ou um Estado que oferece oportunidades reais aos seus cidadãos, com tribunais independentes, investimentos em inovação e uma democracia pluralista.

Uma vitória de Orbán encorajaria as forças extremistas de todo o continente

A direção que a Hungria tomar agora definirá não só o seu próprio futuro, mas também o futuro da própria Europa. Uma vitória de Orbán encorajaria as forças extremistas de todo o continente e marcaria o triunfo do iliberalismo em toda a Europa. As liberdades liberais essenciais estão em causa. A Europa não pode permitir-se uma maior erosão.

Orbán apresenta estas eleições como uma escolha existencial entre a guerra e a paz. A sua retórica alarmista baseia-se no medo. "Bruxelas está a chantagear a Hungria" e "as máfias da guerra em Kiev retêm o nosso petróleo".

Na propaganda de Orbán, a União Europeia torna-se um adversário e o apoio à Ucrânia é retratado como uma ameaça à soberania húngara. É uma política de distorção - uma política que substitui os factos pela ansiedade e substitui o debate democrático pela manipulação emocional.

Hungria entre os países mais corruptos da UE

Mas o agressor não é a UE. Orbán é o destruidor. A realidade quotidiana da Hungria reflete isso mesmo. Orbán promete prosperidade, mas as previsões têm ficado repetidamente aquém das expectativas. Os salários continuam a ser cerca de metade da média da UE e o nível de vida é inferior ao de grande parte da Europa. O sistema educativo da Hungria está sob pressão e as desigualdades regionais persistem. A promessa de estabilidade não se traduziu numa prosperidade partilhada.

Embora a Hungria tenha sido um dos maiores beneficiários dos fundos de coesão da UE desde a sua adesão em 2004, foram canalizados milhares de milhões para o país. No entanto, sob o regime corrupto de Orbán, estes recursos não chegam sistematicamente àqueles que mais precisam deles.

Em vez disso, a corrupção enraizada tem esvaziado o seu impacto e enfraquecido a confiança do público. Organizações como a Transparency International classificam sistematicamente a Hungria entre os países mais corruptos da UE, a par da Bulgária. Não se trata apenas de uma estatística - trata-se de um sistema criado por Orbán que compromete o crescimento, a justiça e as oportunidades.

Nova liderança seria uma oportunidade

O caminho alternativo é a esperança de uma Hungria pró-europeia que seja um membro construtivo e fiável da UE e da NATO. Temos expectativas claras em relação a uma nova liderança na Hungria: Seria a oportunidade de uma Hungria que reconstruísse as instituições democráticas, implementasse verdadeiras reformas do Estado de direito e criasse mecanismos sólidos de combate à corrupção.

Não se trata de ideais abstratos. São pré-requisitos práticos para desbloquear fundos da UE que podem transformar vidas: melhorar as escolas, modernizar as infraestruturas rurais, apoiar as pequenas empresas, promover a inovação e criar empregos bem remunerados.

Magyar pode trazer a Hungria de volta a uma via pró-europeia

Há esperança de que Péter Magyar possa efetivamente proporcionar um novo começo. Ele sublinha muitas vezes que representa uma força anti-establishment - uma força que não está ligada à lógica dos velhos partidos ou aos constrangimentos do status quo, e que se mantém à parte das redes de poder entrincheiradas.

Esta é, no mínimo, uma intenção promissora que precisa agora de ser traduzida em acções. Há também razões para acreditar que ele está a falar a sério no que se refere a reconduzir o país a uma via pró-europeia - que esta promessa central não permanecerá uma mera retórica, mas tornar-se-á uma realidade tangível e credível.

É este o ponto de referência em relação ao qual terá de provar o seu valor. Esperamos que este regresso à via europeia seja mais do que uma reforma institucional. Deve significar a cura de uma sociedade profundamente dividida, restaurando a confiança na vida pública e dando aos cidadãos um sentido renovado de justiça e oportunidade.

Se Orbán se mantiver, a Hungria afastar-se-á ainda mais da UE

Deve significar alinhar a Hungria de novo com os valores que sustentam o projeto europeu: democracia, transparência, solidariedade e respeito pelo Estado de direito. Mas os riscos são igualmente claros na direção oposta. Se Orbán se mantiver no poder, a Hungria não recuperará de um retrocesso democrático irreversível. O país afastar-se-á ainda mais da UE, tornando-se um ator cada vez mais perturbador e perigoso no seu seio.

Aquilo a que estamos a assistir não é um desvio temporário, mas a consolidação de um sistema que desmantela progressivamente os controlos e equilíbrios democráticos. Nessa altura, a UE terá de tomar decisões difíceis mas necessárias. Um Estado-membro que sistematicamente mina valores comuns e colabora com adversários - particularmente em questões altamente sensíveis como a política externa ou o apoio à Ucrânia - não pode continuar sem consequências.

Este momento pertence ao povo húngaro

A UE precisa de respostas claras para enfrentar a obstrução contínua, o abuso do direito de veto e o alinhamento estratégico contra os interesses europeus. Isto deve levar inevitavelmente a repensar as regras de unanimidade, a limitar os poderes de veto em áreas sensíveis e a impor instrumentos rigorosos para proteger e defender a integridade da União como uma UE poderosa e unida. Para que a UE possa progredir, temos finalmente de abandonar o princípio do "tamanho único".

Nos projectos fundamentais, os Estados-Membros que partilham as mesmas ideias devem ter a possibilidade de avançar. Uma Europa a uma velocidade gradual não deve continuar a ser um tabu. Atualmente, este momento pertence ao povo húngaro. A escolha não é entre a guerra e a paz. É entre o medo e o progresso, o isolamento e a parceria, a estagnação e a renovação. Os húngaros têm agora nas suas mãos a decisão de colocar o seu país no lado errado ou no lado forte da história europeia.

Valérie Hayer é presidente do grupo Renovar a Europa no Parlamento Europeu. A jurista francesa é suplente da Comissão dos Orçamentos e membro do Parlamento Europeu desde 2019.