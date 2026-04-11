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Pode parecer paradoxal nos círculos de topo de Bruxelas, mas uma vitória de Orbán seria uma boa notícia para a Europa. Poucas eleições europeias suscitam tantos comentários para além das suas fronteiras como as da Hungria.

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Orbán tornou-se um símbolo da resistência à centralização

Viktor Orbán não é apenas mais um dirigente nacional a tentar a reeleição. De facto, tornou-se um símbolo de resistência à centralização. Tornou-se o símbolo da alternativa patriótica ao projeto federalista de Von der Leyen & Companhia. É por isso que uma nova vitória de Orbán seria importante para além da Hungria.

Afinal, a Comissão de Von der Leyen está a esticar rapidamente até aos limites a própria ideia e o conceito de cooperação europeia. Os poderes do Tratado estão a ser violados em grande escala. Não só a União foi transformada numa aliança militar, como esta transgressão de competências é agora visível diariamente em domínios como a educação, os cuidados de saúde e a habitação social.

Uma vitória de Orbán preservaria um bastião fundamental no seio do Conselho

Esta situação é acompanhada por uma expansão do orçamento (plurianual), talvez na esperança de que a acumulação da dívida conduza a um momento "Hamilton" de criação inevitável de um Estado europeu centralizado. Para além de uma saída, só há duas possibilidades para contrariar a tomada de poder de Von der Leyen: ou uma maioria para uma moção de desconfiança contra ela (terapia de choque) ou uma rebelião (em grande escala) no seio do Conselho, onde os Estados-membros (ainda) têm uma palavra a dizer dentro das instituições existentes. Por isso, uma vitória de Orbán nas eleições húngaras é, antes de mais, uma questão de preservação de um bastião fundamental no seio do Conselho.

Eleitores húngaros têm mil razões para confiar o poder a Orbán

Uma eventual vitória de Orbán será, por isso, lida em toda a Europa como um veredito não apenas sobre um governo, mas como a continuação sólida de uma visão sobre a cooperação europeia no futuro. É claro que a alternativa patriota tem muitas outras oportunidades, mesmo num futuro próximo, para chegar ao ponto de entrar no Conselho e estabelecer uma coligação a partir do interior. Não só as eleições francesas do próximo ano, mas também várias outras, poderão alterar o equilíbrio, como vimos recentemente em Praga e Bratislava.

Mas é evidente que a presença ou o desaparecimento súbito de Viktor Orbán será interpretado pelo campo federalista como uma vitória ou um revés para a causa patriótica. Se os eleitores húngaros decidirem confiar novamente o poder a Orbán - e têm mil razões para o fazer, nomeadamente devido à migração a que foram poupados - essa escolha tem legitimidade política.

UE foi criada para organizar a cooperação entre as nações

A União Europeia não pode afirmar, de forma credível, que defende a democracia se tratar certos resultados eleitorais como suspeitos, simplesmente porque são ideologicamente inconvenientes para a corrente dominante de Bruxelas. Isto não é uma defesa de todas as políticas adoptadas em Budapeste. É uma defesa de um princípio europeu mais básico: a União é constituída por Estados-membros cujos governos obtêm a sua autoridade em primeiro lugar dos seus próprios eleitorados. A integração europeia nunca teve por objetivo substituir essa fonte de legitimidade.

O seu objetivo era organizar a cooperação entre as nações democráticas e não criar uma hierarquia em que os mandatos nacionais só são considerados válidos quando estão de acordo com as preferências do centro. É por isso que o caso húngaro é importante para além da Hungria. Põe à prova se a UE pode viver com uma dissidência interna significativa. Se a União só aceita a diversidade quando ela é simbólica, mas reage com dureza quando afeta questões importantes de soberania e competência, então a Europa arrisca-se a estreitar o espaço democrático que diz proteger.

A diversidade política não é um defeito do projeto europeu

A importância de Orbán não reside, portanto, apenas no que ele representa para a Hungria, mas no que a sua reeleição diria sobre a Europa. Recordaria à União que a diversidade política não é um defeito do projeto europeu, mas faz parte da sua realidade constitucional. Uma Europa em que liberais, conservadores, federalistas ou soberanistas podem todos ganhar eleições é mais saudável do que uma Europa em que apenas uma família ideológica é tratada como moralmente admissível. Isto também é importante a nível institucional.

A UE tem vindo a tornar-se mais política ao longo do tempo. Num sistema deste tipo, os sinais eleitorais dos Estados-Membros tornam-se ainda mais importantes. Quando os eleitores escolhem repetidamente governos que desafiam a direção predominante da integração, a resposta correta não é o pânico moral ou a punição administrativa. É a reflexão política. Uma vitória de Orbán obrigaria, portanto, a uma correção de tom útil.

Comer "à la carte" é mais europeu do que impor um menu a toda a gente

Demasiadas vezes, o debate sobre a Hungria sugere que o pluralismo só é bem-vindo até ao ponto em que se torna consequente. No entanto, um pluralismo genuíno significa aceitar que as nações podem escolher diferentes equilíbrios entre integração e autonomia, regras comuns e discricionariedade nacional. A Europa não se torna mais forte ao isolar os eleitores cujas escolhas desagradam ao modelo federalista de unificação centralizada. Torna-se mais forte ao provar que a União é suficientemente ampla para conter o desacordo sem o transformar numa crise de legitimidade.

Uma Europa que respeita as escolhas democráticas das suas nações não é mais fraca - é mais legítima. Comer "à la carte" é provavelmente mais europeu do que impor um menu a todos.

Gerolf Annemans, tesoureiro do grupo "Patriotas pela Europa" no Parlamento Europeu, é membro do partido Vlaams Belang (Bélgica) e faz parte de várias comissões do Parlamento Europeu