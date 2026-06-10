Árbitro Omar Artan recebido como um "herói" na Somália após ser recusada a sua entrada nos EUA

O árbitro de futebol somali Omar Artan regressou a casa na quarta-feira, onde foi recebido por uma multidão de fãs e jornalistas, depois de lhe ter sido recusada a entrada nos Estados Unidos antes do Campeonato do Mundo da FIFA.

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Multidões de pessoas reuniram-se no Aeroporto Internacional Aden Adde, em Mogadíscio, agitando bandeiras somalis e exibindo cartazes, enquanto os fotógrafos se apressavam a captar imagens do árbitro assim que este saiu do avião.

Artan é um dos árbitros mais conceituados do mundo e estava prestes a tornar-se o primeiro árbitro da Somália a arbitrar um jogo do Mundial, antes de lhe ter sido recusada a entrada nos Estados Unidos, no Aeroporto Internacional de Miami, na semana passada.

A Somália está entre os vários países sujeitos a uma proibição de viagem decretada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem procurado tomar medidas severas contra a imigração desde o seu regresso à Casa Branca.

Em declarações ao The New York Times, Artan afirmou na terça-feira que tinha sido interrogado por funcionários da fronteira norte-americana sobre a sua documentação e carreira durante 11 horas, antes de ser levado para uma cela de detenção e, por fim, transportado de avião para Istambul.

"Estou muito, muito desapontado", disse Artan ao The New York Times.

"Sou simplesmente um árbitro que está a tentar viver o seu sonho, o maior sonho da minha vida, que é vir ao Mundial", continuou, acrescentando que tinha os "documentos certos" e o "visto certo".

Imagem partilhada pelo Gabinete do primeiro-ministro da Somália Nasra Bashir Ali/X

A Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP) informou que a entrada de Artan no país foi recusada na sequência de uma inspeção de rotina.

"Durante o processamento, o viajante foi submetido a uma inspeção adicional, uma etapa de rotina do processo de inspeção da CBP quando os agentes precisam de verificar informações ou determinar a admissibilidade", afirmou a CBP. "Na sequência da inspeção, o viajante, um árbitro do Campeonato do Mundo da FIFA, foi considerado inadmissível devido a preocupações relacionadas com a verificação de antecedentes e foi-lhe recusada a entrada".

Andrew Giuliani, que lidera o grupo de trabalho da Casa Branca para o Campeonato do Mundo da FIFA, afirmou que a recusa se deveu a uma "razão muito válida" e que apoiava a decisão, sem fornecer quaisquer detalhes adicionais sobre o assunto.

O controlo das fronteiras assumiu um papel central na antecipação da edição de 2026 do torneio, com várias seleções nacionais a enfrentarem problemas com vistos e a serem sujeitas a medidas de segurança adicionais.

A decisão de recusar a entrada a Artan suscitou críticas específicas por parte do mundo do futebol e não só.

A lenda da Inglaterra e do Arsenal, Ian Wright, questionou se a medida estava de acordo com o "espírito do futebol" e classificou o torneio como uma "Copa do Mundo do caos".

"Tenho pena dos adeptos americanos que estão ansiosos por isto", afirmou Ian Wright num vídeo publicado nas redes sociais. "Deve ser tão embaraçoso para eles", acrescentou.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também se pronunciou sobre a decisão, manifestando o seu apoio a Artan.

"Isto não será o fim da tua história no palco mundial", disse.