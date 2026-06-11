Trump diz ter cancelado ataques previstos ao Irão após discussões "ao mais alto nível"

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que tinha cancelado os ataques contra o Irão e sinalizou a assinatura de um possível acordo com Teerão após conversações ao mais alto nível.

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"Tendo em conta que as discussões com a República Islâmica do Irão foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu... cancelei os ataques e bombardeamentos previstos contra o Irão esta noite", afirmou Trump na sua rede social Truth Social.

Trump afirmou que os "pontos finais" tinham sido aprovados por todas as partes envolvidas, mas não deu mais detalhes sobre o que tinha sido acordado.

"A hora e o local da assinatura serão anunciados em breve", acrescentou Trump.

No entanto, afirmou também que o bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos, que começou em meados de abril, permaneceria em vigor até que a "transação fosse finalizada".

A mensagem nas redes sociais marca uma mudança de tom em relação a uma mensagem publicada já esta quinta-feira, na qual Trump prometia novos ataques, acrescentando que as forças norte-americanas iriam em breve tomar o controlo das principais infraestruturas petrolíferas do país.

As forças armadas dos EUA irão atacar o Irão "de forma muito dura esta noite", publicou Trump no início do dia.

"Num futuro não muito distante, vamos tomar a Ilha de Kharg e outros pontos da infraestrutura petrolífera, e assumir o controlo total dos seus mercados de petróleo e gás, tal como fizemos com a Venezuela", acrescentou.

A Ilha de Kharg é fundamental para as exportações de petróleo do Irão e qualquer ataque à sua infraestrutura energética poderia também ter consequências graves para os mercados globais de petróleo, que já foram levados ao limite.

Cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do Irão saem do país através da ilha, grande parte com destino à China e a outros mercados asiáticos.

Situada no norte do Golfo Pérsico, a Ilha de Kharg é relativamente pequena — com cerca de 8 quilómetros de comprimento e 4 a 5 quilómetros de largura — mas alberga uma infraestrutura extensa, incluindo tanques de armazenamento, oleodutos e terminais de carregamento offshore.

Os oleodutos de alguns dos maiores campos petrolíferos do Irão convergem aqui antes de o crude ser carregado em petroleiros.

As exportações de petróleo continuam a ser uma das principais fontes de receitas do governo iraniano, tornando a Ilha de Kharg um ativo económico crucial.

Risco de uma guerra em grande escala

A publicação de Trump nas redes sociais surgiu após os EUA e o Irão terem trocado ataques pelo terceiro dia consecutivo, aproximando o Médio Oriente da retomada de uma guerra em grande escala.

O ataque norte-americano, que se prolongou até à manhã de quinta-feira no Irão, pareceu mais intenso e abrangente do que no dia anterior.

O Irão divulgou pouca informação sobre a extensão dos danos e afirmou ter ripostado contra o Kuwait, o Bahrain e a Jordânia, tal como tinha feito no dia anterior.

As forças armadas dos EUA continuaram a impor o bloqueio aos portos iranianos, afirmando na quinta-feira que dispararam mísseis para incapacitar um petroleiro que tentava transportar petróleo iraniano. Um responsável indiano afirmou que um ataque dos EUA a um navio mercante diferente, no início desta semana, matou três marinheiros indianos.

A recente troca de fogo ocorreu num momento em que os esforços para negociar o fim da guerra pareciam estar num impasse, com Trump a advertir que Teerão "pagaria o preço" pela falta de progressos nas negociações.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou numa declaração na quinta-feira que os ataques dos EUA tinham "efetivamente tornado o cessar-fogo... sem sentido", sem, no entanto, afirmar que o estava a abandonar.

No centro das negociações está o controlo do Irão sobre o Estreito de Ormuz, que tem perturbado o abastecimento energético global, feito subir os preços dos combustíveis e encarecido os alimentos e outros bens essenciais para além da região.

O Irão anunciou na quinta-feira que o estreito estava fechado, mas não ficou claro o que isso significava, uma vez que tem restringido severamente o tráfego pela via navegável desde o início da guerra e apenas um número reduzido de navios tem passado.

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA contestou essa alegação e Trump afirmou na quarta-feira que os EUA realizaram uma missão secreta nas últimas semanas para fazer passar navios pela passagem.

As duas partes continuam também em desacordo quanto ao programa nuclear do Irão, que Teerão insiste ser pacífico, mas que os EUA e Israel temem que possa ser utilizado para construir uma arma atómica, devido ao seu stock de urânio altamente enriquecido.

Os EUA e Israel afirmaram que uma das principais razões pelas quais entraram em guerra a 28 de fevereiro foi para garantir que o Irão nunca fosse capaz de o fazer.