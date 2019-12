"Breves de Bruxelas": 10 anos sobre o Tratado de Lisboa

Nesta edição de "Breves de Bruxelas" falamos dos 10 anos sobre a assinatura do Tratado de Lisboa. A data também foi assinalada em Bruxelas no dia primeiro dia em que a nova Comissão Europeia entrou em funções. Falamos ainda da primeira viagaem oficial da nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; terminamos com as novas propostas que visam reforçar os direitos dos passageiros ferroviários.