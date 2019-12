Começam as discussões na cimeira da NATO

Começaram já as conversações na cimeira que assinala os 70 anos da NATO, em Londres. Um aniversário que acontece com a Aliança Atlântica dividida a propósito de temas como a Turquia e depois de comentários polémicos do presidente francês Emmanuel Macron.

Boris Johnson, o anfitrião, é acusado de estar a evitar mostrar proximidade com Donald Trump antes das eleições do dia 12. À chegada, falou aos jornalistas sobre as prioridades da cimeira: "Vamos discutir a iniciativa sobre a disponibilidade operacional e todas as nossas propostas para fazer avançar a NATO, desenvolver a aliança e combater as novas ameaças, particularmente nas esferas do ciberespaço e do espaço".

Macron defendeu as declarações em que acusava a Aliança Atlântica de estar em morte cerebral: "Assumo totalmente as minhas palavras, que permitiram gerar um debate indispensável. A nossa responsabilidade é ultrapassar ambiguidades nocivas e assumir um verdadeiro debate estratégico que começou e que vai prosseguir", disse o presidente francês.

A cimeira acontece enquanto rufam os tambores de uma guerra comercial entre a Europa e os Estados Unidos e com Trump no centro das atenções. O presidente norte-americano defende a posição dos Estados Unidos como peça fulcral da NATO, enquanto enfrenta as críticas dos outros líderes e um processo de destituição em casa.