E.T. e o seu mestre em exposição em Roma

O mestre italiano dos efeitos especiais, Carlo Rambaldi, conhecido por criar personagens como o célebre E.T., é homenageado na exposição sobre a mecânica dos monstros.

A sua primeira grande criação, de 1957, foi para o filme italiano "O Sangue do Dragão". Depois disso trabalhou em películas de culto como King Kong e Alien. Pelo seu trabalho recebeu três Óscares.

"O pai dele tinha uma oficina de bicicletas, mais tarde transformada em uma oficina de motos. Se olhar para o que há dentro das suas máquinas, das suas criaturas, entenderá que essa experiência inicial da sua vida, a ajudar o seu pai, foi onde tudo começou. Dentro de cada uma das suas criações há algo que nos lembra uma bicicleta", explica o curador da mostra Claudio Libero Pisano.

Rambaldi, que faleceu em 2012, foi considerado um verdadeiro génio da criação de monstros cinematográficos, que na altura se centravam na mecânica. Carlo Rambald era elogiado pelos movimentos fluidos e realistas dos seus monstros. Um dos extraterrestres mais famosos de sempre foi uma das suas criações.

"Tínhamos um gato himalaio, aliás uma gata. Era semelhante a um gato persa, com rosto de anjo, olhos azuis, pêlo brancos. Isso deu-lhe ideias. Ele viu-a a andar pela casa e disse: é a inocência. O rosto do ET foi criada copiando o rosto de um gato", adianta Victor Rambaldi, realizador de cinema e filho de Carlo Rambaldi.

A exposição sobre o trabalho do mestre italiano dos efeitos especiais pode ser visitada no Palazzo delle Esposizioni, em Roma, até 6 de janeiro.