Líderes europeus preparam última cimeira do ano

O Natal está ao virar da esquina e em Bruxelas os líderes europeus preparam-se para a cimeira desta quinta e sexta-feiras, a última vez que se reúnem este ano.

Na agenda estão várias questões por completar como é o caso do Brexit e do orçamento do bloco e, claro, as políticas em prol do clima que para os cidadãos europeus se trata da prioridade mais importante, a julgar pelas sondagens mais recentes.

Espera-se que os estados-membros se comprometam num plano a fim de atingirem a neutralidade carbónica até 2050, provavelmente depois de duras conversações.

E mesmo países como a Hungria levam esta questão a sério.

"Para nós, isto não é um jogo, é um assunto sério. Precisamos de um plano claro, uma agenda com todos os detalhes técnicos e financeiros de como a UE vai alcançar a neutralidade carbónica", afirma Péter Szijjártó, chefe da diplomacia húngara.

Pressionados por uma vaga de manifestações este ano a favor de uma política do clima mais ativa, no mínimo os líderes comprometeram-se a levar esta questão a sério.

Mas os críticos não acham que a União Europeia está a agir com a urgência necessária.

"Espero que a UE chegue a acordo sobre esta questão da neutralidade climática que essencialmente consiste em cortar todas as emissões. Mas o que nós queremos e precisamos é que olhem para os dados científicos. Se escutarmos os jovens nas ruas, o que precisamos é de ação urgente para enfrentar a emergência climática. Que medidas é que podem tomar agora que estão no poder e não em 2050?", interroga Mark Breddy, diretor de comunicações da Greenpeace.

Uma política do clima eficiente tem um preço elevado e os líderes europeus ainda não chegaram a acordo relativamente ao financiamento a longo prazo.

O Brexit veio complicar esta questão porque ninguém sabe durante quanto tempo é que os britânicos continuarão a contribuir para o orçamento comunitário.

Na cimeira os líderes europeus poderão antever problemas futuros pois irão acompanhar de perto o resultado das eleições britânicas.