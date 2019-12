"Estado da União": Brexit avança, Pacto Ecológico Europeu

O Partido Conservador desafiou as expectativas ao conquistar uma maioria esmagadora nas eleições legislativas do Reino Unido, quinta-feira. O primeiro-ministro Boris Johnson vai manter-se no poder e quase de certeza que o Reino Unido sairá da União Europeia no início do próximo ano.

Em destaque neste programa que passa em revista a atualidade europeia da semana destacamos, também, a apresentação pela Comissão Europeia de um projeto que considera tão importante como "a chegada do Homem à Lua".

Trata-se do Pacto Ecológico Europeu apresentado aos eurodeputados com a promessa de "não deixar ninguém para trás" na meta de alcançar a neutralidade carbónica até 2050.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia disseram, numa cimeira, em Bruxelas, que estão prontos a adotar essa meta, com a excepção da Polónia.

Destaques na agenda da próxima semana:

16 a 19 de dezembro

Sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, onde será entregue o Prémio Sakharov de Liberdade de Pensamento 2019.

16 de dezembro

Audição em tribunal, na Bélgica, do ex-líder independentista catalão Carles Puidgemont no âmbito do mandado de detenção europeu emitido pela justiça de Espanha.